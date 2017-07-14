شكري يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة الأزمة القطرية

صرّح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية، تلقّى اتصالًا، اليوم الجمعة، من أنطونيو جوتيرس، سكرتير عام الأمم المتحدة، والذى حرص على التواصل مع شكرى قبل قيامه بجولة في الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل؛ لبحث سبل دفع عملية السلام والاستماع إلى تقييم مصر للأوضاع في الأراضى الفلسطينية المحتلة.



