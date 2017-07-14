لماذا تريد الحكومة تحرير سعر دقيق الخبز المدعم؟

أثار قرار الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحرير سعر الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم، حالة من عدم الوضوح في أسباب القرار، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أنه ستتم زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، والذي يبلغ 5 قروش للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية، بينما أكدت وزارة التموين أن الهدف من ذلك هو الحد من تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء.





من جهته لفت عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لم يصرِّح بأن المخابز تحصل على الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم من غير مقابل، حتى يتم التصريح من قِبل مسئولي وزارة التموين بأنه يتم تهريبه للسوق السوداء.





وقال حماد، لـ"المال": أعترض بشدة شكلًا وموضوعًا على تصريحات محمد سويد، المتحدث الإعلامي لوزارة التموين، بأن المخابز تهرِّب الدقيق المدعم للسوق السوداء.





كان محمد سويد، المتحدث الإعلامي لوزارة التموين، قد قال، في تصريحات سابقة، إن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن القمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر.





وأضاف: ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضًا، ما يؤدى لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم ويؤدى إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5 و10% من إجمالي كميات القمح التي تُستهلك في إنتاج الخبز المدعم.





وأشار سويد إلى أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفّض الواردات، حيث كان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء، مما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنويًّا.



