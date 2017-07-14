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اقتصاد وأسواق
ميرك تطلق عقارًا جديدًا للذبحة الصدرية
الجمعة 14 يوليه 2017 05:38 م
شركة الأدوية الألمانية ميرك
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شركة الأدوية الألمانية ميرك
أحمد صبري
قال عماد جريس، المدير التنفيذى لشركة ميرك الألمانية، إن وزارة الصحة وافقت على طرح أحدث علاج للذبحة الصدرية، نيكورإنديل، الذي حقق نتائج جيدة في علاج المرض.
وأوضح جريس فى تصريح لـ"المال" على هامش مؤتمر إطلاق العقار الجديد، أن الشركة تصنع العقار فى الوقت الحالى في 3 دول أوروبية، إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، مؤكدًا أن الشركة تورد كل الكميات التي تحتاجها السوق المصرية من العقار.
وأضاف أن شركة ميرك تعمل في الوقت الحالي على توفير الأدوية بأعلى جودة، وأقل سعر ممكن، كما أنها تتعاون مع جهات للعمل على حماية المرضى، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتنظيم حملات توعية مع الجمعيات الطبية المختصة ضمن مسئوليتها تجاه المرضى، والمؤسسات الطبية، فى الاكتشاف المبكر للأمراض.
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