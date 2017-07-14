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أستاذ قلب: 2 مليون مصري مصابون بالذبحة الصدرية
الجمعة 14 يوليه 2017 03:58 م
أستاذ قلب: 2 مليون مصري مصابون بالذبحة الصدرية
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أستاذ قلب: 2 مليون مصري مصابون بالذبحة الصدرية
أحمد صبرى
كشف الدكتور سامح شاهين، أستاذ القلب ورئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن هناك 2 مليون مصري مصابون بالذبحة الصدرية، وهى أكبر من النسب العالمية، حيث تصل النسبة بين المصريين بين 2-3%.
وأوضح فى كلمته بمؤتمر جمعية القلب، أن ارتفاع نسبة الإصابة ترجع إلى زيادة أعداد المدخنين، إضافة إلى السمنة المفرطة فى السيدات، واتجاه كثير من الفتيات والشباب لشرب الشيشة، مؤكدا أن آخر الأبحاث أظهرت أن 48% من الرجال مدخنون.
وأشار الى أن الجيل الجديد من الأدوية ساعد فى توسعة الشرايين، وحماية عضلة القلب، وهو ما يعمل على تقليل الأزمات القلبية إلى أكثر من 50%، إضافة إلى امتداد الفعالية إلى أكثر من 24 ساعة.
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