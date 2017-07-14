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بنـــوك
صندوق النقد : نتطلع لمواصلة دعم انطلاق الاقتصاد المصرى
الجمعة 14 يوليه 2017 01:53 م
كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى دبى
أخر الأخبار
كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى دبى
محمد سالم:
علقت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، على موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار تقريبا قائلة ، "أتقدم بالتهنئة لمصر حكومةً وشعباً على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح".
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى في إطار البرنامج شاهداً على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها.
فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.
وتابعت : "مما يسرني للغاية أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي".
وأضاف : "ونحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى، وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين".
صندوق النقد
وثائق قرض صندوق النقد لمصر
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