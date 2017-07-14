عز: نقل حاويات من ميناء السخنة لـ6 أكتوبر بالسكك الحديدية

ميناء السخنة



محمود محسن



صرح محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأنه انطلق أمس قطار محمل بالحاويات المملوءة من ميناء العين السخنة إلى مدينة 6 أكتوبر لأول مرة، في تجربة جديدة تقوم بها هيئة السكك الحديدية.



وأضاف عز أنه بعد نجاح هذه التجربة تستهدف وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، تنفيذ رحلتين أسبوعيا لنقل الحاويات والبضائع من ميناء السخنة إلى 6 أكتوبر، وكذلك رحلتين أسبوعيا من ميناء الإسكندرية إلى مدينة 6 أكتوبر.



وأوضح عز أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يقلل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، خاصة أن هذا الأمر يمثل خطورة بالغة على شبكة الطرق، لافتا أن الوزارة تستهدف أن يكون حجم المنقول عبر السكك الحديدية 6 ملايين طن من البضائع في 2017/ 2018، و25 مليون طن في 2021 /2022.