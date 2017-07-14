EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أصول تتوقع استمرار صعود سهم التجاري الدولي نحو 90 جنيها
الجمعة 14 يوليه 2017 12:07 ص
البنك التجارى الدولى
أخر الأخبار
البنك التجارى الدولى
المال – خاص
:
أكد إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن سهم البنك التجارى الدولى نجح فى تجاوز قمته السابقة عند 85,51 جنيه، ليقترب من أعلى مستوى سعرى فى تاريخه عند 87,80 جنيه، خلال تداولات الأسبوع الحالي، مشيرا إلى قدرة السهم على مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى 90 جنيها على الأجل القصير.
وحقق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 أعلى مستوى له فى تاريخه عند 13864 نقطة، خلال تداولات الأسبوع الحالي، مدعوما بالأداء القوى لسهم البنك التجارى الدولى، الذى قفز وزنه النسبى على المؤشر إلى 45,7% .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا