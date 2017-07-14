أصول تتوقع استمرار صعود سهم التجاري الدولي نحو 90 جنيها





أكد إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن سهم البنك التجارى الدولى نجح فى تجاوز قمته السابقة عند 85,51 جنيه، ليقترب من أعلى مستوى سعرى فى تاريخه عند 87,80 جنيه، خلال تداولات الأسبوع الحالي، مشيرا إلى قدرة السهم على مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى 90 جنيها على الأجل القصير.وحقق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 أعلى مستوى له فى تاريخه عند 13864 نقطة، خلال تداولات الأسبوع الحالي، مدعوما بالأداء القوى لسهم البنك التجارى الدولى، الذى قفز وزنه النسبى على المؤشر إلى 45,7% .