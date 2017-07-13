العمومية الأولى لشركة we can لتصنيع أدوية الأورام.. الثلاثاء

شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

أحمد صبرى



قال الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية وعضو مجلس إدارة شركة we can لتصنيع أدوية الأورام محليا ستعقد أول جمعية عمومية الثلاثاء المقبل بحضور المساهمين.



وكانت المال قد انفردت بنشر هيكل ملكية الشركة التى تؤسسها «فاركو للأدوية»، و«فاكسيرا» والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والتى ستتخصص فى إنتاج أدوية علاج الأورام محليا لأول مرة، موزعة بواقع 80% للأولى، و10% للثانية، ومثلها للثالثة.



وكشف حلمي فى تصريحات خاصة للمال أن المؤسسين سيتناقشون فى العمومية المقبلة على الأصناف التى سيتم البدء فى إنتاجها خلال الشهور المقبلة، مشيرًا إلى أن الجمعية قد تتطرق إلى تعديل نسب الاستحواذ الحالية.



وكانت الجمعية التأسيسية للشركة الشهر الماضي قد اختارت اللواء طبيب ممدوح البهنساوى رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، واختارت كلا من اللواء محمد العصار، ومنال أنور رئيس شركة الدم، وشرين حلمى أعضاء بمجلس الإدارة.



كانت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الشركة المصرية لإنتاج المصل واللقاح «فاكسيرا»، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، وشركة فاركو للأدوية، قد وقعوا فى أغسطس الماضي، بروتوكولا لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فى مصر.



وبحسب البروتوكول، سيقام المصنع بمجمع فاكسيرا الصناعى بمدينة 6 أكتوبر، وسينتج نحو 93 صنفا من الأشكال الدوائية المختلفة «أقراص، كبسول، فيال، وأمبول».