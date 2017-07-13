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سيـــاســة
مصر لا تستبعد التصعيد العسكري ضد قطر
الخميس 13 يوليه 2017 11:15 م
مجلس الوزراء
أخر الأخبار
مجلس الوزراء
منابر إعلامية جديدة للرد على تجاوزات قناة الجزيرة
متابعات:
قال مركز دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن هناك عدة إجراءات من الممكن أن تتخذها الدول المقاطعة لقطر، في ضوء رفض الأخيرة المطالب العربية، من بينها التصعيد العسكري.
وذكر تقرير أصدره المركز مساء اليوم بعنوان "أبرز التساؤلات والانتقادات والاشادات الموجهة للحكومة في الفترة من ٣٠ يونيو حتى ٧ يوليو"، أن من بين تلك السيناريوهات التحرك ضد قطر في مجلس الأمن، وتشديد الحصار الاقتصادي عليها، بجانب إمكانية التصعيد العسكري.
وتابع التقرير أن مصر تقدمت بالفعل بشكوى ضد قطر في مجلس الأمن، وقد تتحول تلك الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.
وقال التقرير إن مصر ستعمل على خلق منابر إعلامية جديدة لها مصداقية، في مواجهة تجاوزات قناة الجزيرة القطرية ضدها.
سيـــاســة
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