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اقتصاد وأسواق
المالية: تحويل الشريحة الثانية من قرض النقد خلال أيام
الخميس 13 يوليه 2017 09:55 م
نائب وزير المالية: سنعلن نتائج موازنة الربع الأول قريبًا
أخر الأخبار
نائب وزير المالية: سنعلن نتائج موازنة الربع الأول قريبًا
كتبت مها أبوودن
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية: إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق اليوم على تحويل الشريحة الثانية من القرض والمقدرة بنحو ١.٢٥ مليار دولار.
وأضاف كجوك فى تصريحات لـ(المال) أن تحويل الشريحة فعليا ودخولها للاحتياطى النقدى سيستغرق بضعة أيام قليلة يتم خلالها إجراءات تحويل الصندوق.
وحصلت مصر منذ بضعة أشهر على شريحة بقيمة ٢.٧٥ مليار دولار كشريحة أولى من قرض يبلغ ١٢ مليار دولار، على ٣ سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى، ووضع الدين على منحنى نزولى.
وفى شأن قيمة الشريحة بالجنيه المصرى، قال كجوك إن الخزانة العامة ستستفيد من قيمة الشريحة بالجنيه، ورهن القيمة الفعلية بتحديد يوم التحويل، مشيرا إلى أن قيمة ما ستستفيد به الخزانة العامة مقابل الشريحة مرهون بقيمة الدولار أمام الجنيه خلال هذا اليوم.
وأشادت مؤسسة فيتش للتصنيف السيادى، أمس، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال المرحلة الماضية.
صندوق النقد
وزارة المالية
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