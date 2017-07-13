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ثقافة وفنون
رئيس المهرجان القومى للمسرح: الدورة العاشرة لمواجهة الإرهاب
الخميس 13 يوليه 2017 09:50 م
الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري
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الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري
سلوى عثمان ، على راشد
لفت الدكتور حسن عطية، رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، فى كلمته التى افتتح بها دورة مهرجان الدورة العاشرة، والذي تبدأ الآن على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إلى أن المهرجان مر عليه رؤساء عدة، ومنهم المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم في دوراته الثامنة والتاسعة.
وأضاف أنه من المهم أن تتقدم الدورة الجديدة للأمام لمواجهة التخلف والإرهاب.
وشدد عطية على ضرورة أن تقدم العروض المسرحية بالشارع، وهو ما حدث بالفعل هذه الدورة بتقديم ثلاثة عروض مسرحية بشارع المعز، كما أضاف أنه كان من الضرورى تقديم عروض عربية، وهو أيضا ما تم تنظيمه هذا العام، فتم استضافة عرضين من دولة العراق، وعرض من دولة الإمارات وهى نفس الدولة التى اختيرت كضيف شرف لهذه الدورة.
كما أعلن عطية خلال كلمته أنه تقرر أن يكون لجمهور المسرح رأي في العروض المسرحية هذا العام، حيث أقرت إدارة المهرجان عمل جائزة يكون الجمهور هو عضو لجنة التحكيم فيها من خلال استمارة استبيان ستوزع عليهم أثناء العروض التى تعرض على هامش المهرجان ليكون لهذه العروض جائزة لأول مرة.
تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 27 يوليو على مسارح القاهرة، وتحمل اسم الناقدة المسرحية نهاد صليخة، ويكرم المهرجان 5 مسرحيين مصريين، ويقدم 19 عرضا في المسابقة الرسمية و11 عرضا على هامش المهرجان.
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