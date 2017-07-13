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سيـــاســة
الكرملين: ندعم أي رئيس أمريكي يسعى لتطوير العلاقات بين البلدين
الخميس 13 يوليه 2017 09:16 م
الكرملين
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الكرملين
وكالات:
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن بلاده ستدعم أي رئيس أمريكي يبحث عن مسار إيجابي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الخميس: "مصالحنا تبقى مع هؤلاء السياسيين الذين بعد أخذ زمام الأمور في الولايات المتحدة يعبرون عن منهج إيجابي لتطوير العلاقات الثنائية، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر في وقت سابق عن الرأي نفسه.
وأشارت "تاس" إلى أن تصريحات بيسكوف تأتي في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعقيبا على لقائه مع بوتين في ألمانيا، والتي قال فيها إن الرئيس الروسي كان من الممكن أن يكون "أسعد" إذا ما فازت منافسته في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.
وقال بيسكوف إن روسيا "مهتمة ببناء علاقات ودية ومفيدة للطرفين (مع الولايات المتحدة)، ونحن بالتأكيد نثني على جميع السياسيين الذين يتبعون الأهداف نفسها"، مؤكدا تصريحات بوتين التي شدد فيها على أن موسكو لم ولن تتدخل على الإطلاق في الشئون الداخلية للدول الأخرى، حيث يتم انتخاب القيادة بإرادة الشعب.
وكان بوتين وترامب قد عقدا أولى محادثاتهما الرسمية، الجمعة الماضي، على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول العشرين في هامبورج بألمانيا، في لقاء طال لأكثر من ساعتين.
وكان ترامب قد صرح في مقابلة متلفزة بأن بوتين كان يفضل فوز كلينتون في انتخابات الرئاسة، على أساس أن الجيش الأمريكي سيكون أقوى في ظل حكمه، وقال: "نحن أقوى بلد في العالم ونحن نزداد قوى أكثر وأكثر لأنني شخص عسكري كبير.. على سبيل المثال، إذا فازت كلينتون كان سيهلك جيشنا.. هذا هو ما لا يحبه بوتين بخصوصي.. هو لا يريد أن يرى ذلك".
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