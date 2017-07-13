EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
مصر تتسلم 1.25 مليار دولار من قرض النقد الدولي خلال ساعات
الخميس 13 يوليه 2017 09:02 م
صندوق النقد الدولى
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولى
أ ش أ:
أكدت مصادر بالبنك المركزي أن مصر ستتسلم، مساء اليوم الخميس، وبحد أقصى غدًا دفعة جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر الماضي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأشارت المصادر أن هذه الدفعة تمثل بقية الشريحة الأولى من القرض البالغة 4 مليارات دولار إذ كانت مصر قد تسلمت 2.75 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي فور التوقيع على اتفاق القرض.
وأوضحت أن حصول مصر على الدفعة الجديدة يعد بمثابة شهادة ثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
وذكرت المصادر أن الدفعة الجديدة ستسهم في استمرار الاتجاه الصعودي للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي كان اقترب في نهاية يونيو الماضي من 31.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011.
يذكر أن مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا في إطار برنامج إصلاح اقتصادي وطني تنفذه مصر.
البنك المركزى
صندوق النقد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا