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بورصة وشركات
مكاسب 6 بورصات بقيادة الإمارات ومصر.. وهبوط الكويت
الخميس 13 يوليه 2017 08:28 م
البورصة الكويتية
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خالد بدر الدين
صعدت 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الخميس- بقيادة القاهرة وبورصتى الإمارات -أبوظبى ودبى- لتواصل مكاسبها مدعومة بارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع، وتصريحات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، وألمحت فيها إلى وتيرة أكثر تباطؤ لتشديد السياسة النقدية وهبوط مؤشرى الكويت ومسقط فقط.
وذكرت وكالة "رويترز" إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز 1% ليتجاوز 13822 نقطة، وكذلك سوق مال أبوظبي العام 2.5 % ليرتفع إلى 4518 نقطة، بفضل البنوك مع ارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي الأول 3.9 %، وسط توقعات بنتائج مالية إيجابية، كما صعد سعر سهم بنك الاتحاد الوطني 3.7 % مدعوماً بنتائج قوية.
وتقدم مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1.2 % ليسجل 3537 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة 2 % ليصل إلى 9469 نقطة، مع ارتفاع أسعار أسهم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة فودافون قطر، وبنك قطر الوطني 5.6 % و4.9 % و4.2 % على الترتيب.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية 0.9% ليصل إلى 7313 نقطة بفضل البنوك، وزاد سعر سهم مصرف الراجحي 1.2%، وسعر سهم بنك الجزيرة 2.7%، بينما صعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 1317 نقطة.
وتصدرت بورصة مسقط، البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم بانخفاض مؤشرها 0.9 %، ليهبط إلى 5121 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 6788 نقطة.
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