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استثمار
السودان يدعو مصر لاستصلاح الأراضى بالخرطوم
الخميس 13 يوليه 2017 08:07 م
الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء السودانى
أخر الأخبار
الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء السودانى
- مصر تستورد 2.5 مليون رأس أغنام من الخرطوم سنوياً
سمر السيد
دعا الدكتور أحمد بلال، وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء السودانى، مصر للاستثمار بالسودان عبر استصلاح الأراضى هناك، علمًا بأن الأردن استصلحت ألفى فدان، مشددًا على أهمية زيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين.
وأضاف بلال، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة السودانية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمناسبة زيارته لمصر على رأس وفد رفيع المستوى باجتماع وزراء الإعلام العرب فى جامعة الدول العربية، أن بلاده تنتج 130 رأس غنم سنوياً، ولا تستورد منهم مصر سوى 2.5 مليون رأس فقط، وفى الوقت نفسه تلجأ لاستيراد اللحوم الأسترالية والبرازيلية.
وأكد أن بلاده شاركت فى جميع الحروب التى خاضتها مصر كحروب 1956 و1967 و1973.
وأشار إلى أن بلاده كانت لا تعترف فى السابق بأى غازى يحتل مصر، لافتاً إلى أن الاحتلال الإنجليزى خلق حاجزاً بين شعبى القاهرة والخرطوم إبان احتلاله منطقة وادى النيل.
السودان
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