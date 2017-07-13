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نقل وملاحة
بدء تسيير رحلات مصر للطيران إلى العلمين.. الخميس المقبل
الخميس 13 يوليه 2017 07:45 م
صفوت مسلم رئيس مصر للطيران
أخر الأخبار
صفوت مسلم رئيس مصر للطيران
هاجر عمران
قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: إنه تقرر تسيير رحلتين من القاهرة إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالى يومى الخميس والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الخميس المقبل 20 يوليو الجارى، مشيرًا إلى استمرار تشغيل هذا الخط الموسمي الجديد حتى نهاية موسم الصيف فى 15 سبتمبر المقبل، وفقًا للعرض والطلب.
وأضاف مسلمان الخط الجديد يأتى في إطار خطة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والربط بين مدن الجذب السياحى داخل مصر، وتيسيراً على عملاء الشركة الذين يرغبون في قضاء إجازات الصيف، وعطلات نهاية الأسبوع في منطقة الساحل الشمالي.
من جانبه، أوضح الطيار حلمي رزق، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس"، أنه بإمكان العملاء الحجز من الآن على هذه الرحلات بأسعار تبدأ من 800 جنيه للاتجاه الواحد و1600 جنيه للذهاب والعودة غير شاملة الضرائب والرسوم.
وقال: يستطيع عملاء مصر للطيران التعرف على مزيد من التفاصيل والحجز من خلال مكاتب الشركة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على رقم 1717 من أي محمول أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط ارضي او زيارة الموقع الإلكتروني egyptair. com.
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