وزير الإعلام السوداني يدعو المصريين للهجرة للخرطوم

الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء السودانى

سمر السيد:



أكد الدكتور أحمد بلال، وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء السودانى، أن مئات المصريين الآن يطلبون الهجرة للسودان، مشيرا إلى أن إجمالى المصريين المقيمن بالخرطوم حاليا يصل إلى 350 ألف مواطن.



أضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته سفارة السودان بالقاهرة بمناسبة حضور وزير الإعلام السودانى مؤتمر الإعلام العرب بجامعة الدول العربية أن الهجرة فى الوقت القائم تتم من الجنوب والشمال، رغم أن الوضع الطبيعى يقول إنها يجب أن تكون من الشمال للجنوب لوجود الاكتظاظ السكانى فى مصر التى يبلغ تعدادها نحو 95 مليون فرد؛ فى حين أن من يعيش بالسودان أقل من 30 مليون نسمة.



وأكد أن التشكيلة السكانية الحالية للسودان تشكل 40% من جنسيات أخرى كليبيا والسنغال وتشاد وآخرين، وتابع متسائلاً: وقياسا على ذلك لماذ لا يأتى المصريون للسودان وهى أرض مناسبة خصبة، ومساحتها أكبر من مصر، وهو أمر يجب تشجيعه فى المستقبل.



وأضاف: "أتذكر إحدى الخطب للزعيم جمال عبدالناصر حينما كان يقول بأن مصر تعدادها خلال فترة توليه الحكومة يبلغ نحو 30 مليونا فى حين الآن وبعد أكثر من 30 عاما تضاعف عدد السكان ثلاث مرات، فما الوضع المتوقع بعد 30 عاما أخرى، خاصة أن فيها 5 ملايين مهاجر منهم سودانيون".