أمريكا تدعم حصول مصر على شريحة جديدة من صندوق النقد

صندوق النقد

وكالات:



أكدت الولايات المتحدة دعمها لموافقة صندوق النقد الدولى على شريحة بقيمة مليار و250 مليون دولار لدعم الإصلاحات فى مصر.



وذكرت السفارة الأمريكية - عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الخميس- أن الشركات الأمريكية تستثمر وتساعد فى خلق فرص عمل وزيادة الصادرات فى مصر التى ينمو اقتصادها.



وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تقدم 17 في المائة من موارد صندوق النقد الدولي، وهي فخورة بدعمها للشريحة الجديدة لمصر.