EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أمريكا تدعم حصول مصر على شريحة جديدة من صندوق النقد
الخميس 13 يوليه 2017 05:57 م
صندوق النقد
أخر الأخبار
صندوق النقد
وكالات:
أكدت الولايات المتحدة دعمها لموافقة صندوق النقد الدولى على شريحة بقيمة مليار و250 مليون دولار لدعم الإصلاحات فى مصر.
وذكرت السفارة الأمريكية - عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الخميس- أن الشركات الأمريكية تستثمر وتساعد فى خلق فرص عمل وزيادة الصادرات فى مصر التى ينمو اقتصادها.
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تقدم 17 في المائة من موارد صندوق النقد الدولي، وهي فخورة بدعمها للشريحة الجديدة لمصر.
صندوق النقد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا