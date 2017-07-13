السودان: نستعد لاستقبال سامح شكري نهاية يوليو

سامح شكري 3

سمر السيد



صرح عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، بأن السفارة تستعد حالياً لزيارة وزير الخارجية سامح شكرى للخرطوم، نهاية الشهر الجارى، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، كما سينعقد اجتماع لجنة المنافذ الشتركة منتصف أغسطس المقبل.



وأضاف السفير، خلال اللقاء الصحفى الذى نظمته السفارة السودانية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمناسبة حضور الدكتور أحمد بلال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام، ووفد رفيع المستوى، للمشاركة فى اجتماع وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، أنه من المقرر تنظيم اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بين مصر والسودان، لمتابعة المسائل القنصلية التى تهم مواطنى البلدين قبيل نهاية العام.



ولفت إلى أن لقاء السفارة يؤكد التواصل الحميم بين مصر والسودان واهتمام وزراة الإعلام السودانية بالإعلام، وأن يكون رافعة حقيقة للعلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد بلال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام، حضر للقاهرة عقب انتهاء الحوار الوطنى السودانى الذى أفضى لتشكيل حكومة وفاق وطنى ومجلس وزراء جديد.



ولفت إلى أن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين لأول مرة أكتوبر الماضي، تلاه زيارة وزير الخارجية إبراهيم غندور لمصر.