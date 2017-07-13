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اقتصاد وأسواق
مربو الدواجن يطالبون بإنتاج أمصال محلية لمواجهة الأوبئة
الخميس 13 يوليه 2017 05:30 م
معرض أجرينا فوود
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معرض أجرينا فوود
محمد مجدي والصاوي أحمد ـ تصوير: وليد عبدالخالق
شهد معرض "أجرينا فوود"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، رواجًا ملحوظاً، خلال اليوم الأول لافتتاحه -والمقرر استمراره لمدة 3 أيام- من حيث كثافة عدد الشركات العارضة، والتي وصل عددها إلي ما يقرب من 620 شركة، فضلا عن مربي الدواجن والزوار وغيرهم.
وأكد أحمد الدهان، مربي دواجن من مدينة قليوب، أن الإقبال على معرض "أجرينا فوود" أكبر من العام الماضي، وحجم الإقبال يصل لـ80% بزيادة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وطالب الدهان، وزارة الزراعة سرعة إنتاج أمصال محلية لأمراض أنفلونزا الطيور وغيرها في ظل وجود أمصال مستوردة من الخارج، ولكن لا تقضي علي الأمراض والأوبئة المحلية، حيث أنه رغم قيام المزارع بالتحصين المستمر ولكن تحدث حالات نفوق رغم ذلك بسبب وجود عترات من الأمراض محلياً.
ويشارك في المعرض، هذا العام، 620 شركة تضم 18 دولة، على مساحة 22 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يصل زوار المعرض لأكثر من 60 ألف زائر.
ويعتبر أكبر حدث سنوي في مصر والشرق الأوسط للعاملين في قطاع صناعات الدواجن والماشية والأسماك، كما يضم الشركات التي تمتلك أحدث تكنولوجيا صناعة أعلاف الأسماك وشركات مستلزمات التربية والأقفاص السمكية وأنواع الزريعة لكل أصناف الأسماك المنتَجة محليًّا، في إطار اهتمام الحكومة بهذه الصناعة الواعدة من خلال العديد من المشروعات القومية.
ورأى محمود إسماعيل، صاحب مزرعة دواجن الغربية، أن المعرض هذا العام أفضل من السابق نظراً لوجود نسبة إقبال عالية علي المعرض من جانب المربين وأصحاب المزارع الخاصة.
وأشار إسماعيل إلى أن المرحلة الحالية تشهد ارتفاعًا في أسعار "العلف البادي" لـ7000 جنيه للطن الواحد بعد ارتفاع أسعار النقل وتكلفة "النولون".
وأوضح إسماعيل أن ارتفاع أسعار المحروقات ستظهر بشكل أكبر في خلال فصل الشتاء المقبل، نظرًا لاستخدام كميات كبيرة من وقود التدفئة "إسطوانات"، حيث ارتفعت الواحدة من 40 لـ 65 جنيهاً.
وزارة الزراعة
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