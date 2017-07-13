تصديرى الحاصلات يغزو أسواق الصين بالعنب

الحاصلات الزراعية

أحمد اللاهونى



نجح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالتعاون مع الحجر الزراعي المصرى، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية – هيا، ومكتب التمثيل التجاري المصري ببكين، ومعهد وقاية النبات، في فتح السوق الصينية أمام صادرات العنب المصرى لأول مرة فى تاريخ صادرات الحاصلات الزراعية المصرية.



وأصدر الحجر الزراعي الصينى، اليوم الخميس، قرارًا، بفتح السوق الصينية أمام العنب المصرى، وجاءت هذه الخطوة بعد الجهود المضنية والمفاوضات الشاقة التى خاضها الجانب المصري، مع نظيره الصيني، والتي استمرت لأكثر من سنتين تخللها سفر وفد مصري للصين وإستقبال وفود صينية بمصر.



وقال عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هـذا القرار جاء بعد اقتناع الجانب الصيني خلال زيارته الأخيرة لمصر بالمنظومة التي وضعها الجانب المصري للرقابة على عمليات إنتاج وتعبئة العنب المصدر، وذلك وفق ما جاء بخطابه الأخير.



وأضاف أن المجلس يأمل مضاعفة صادرات مصر من العنب، والتي وصلت الموسم الماضي إلى 120 ألف طن، بعد النجاح في فتح هذا السوق الهام والواعد، وهو ما حدث للموالح المصرية والتى قفـزت صادراتها للصين من ألف طن موسم 2005/2006 لتصبح 105 آلاف طن، بقيمة تصل إلى 54 مليون دولار خلال الموسم التصديري الحالي 2016/2017.



وأشار إلى أنه بفتح السوق الصينى أمام العنب المصري أصبح لدى مصر منتجين هامين يتم تصديرهما إلى السوق الصينية، هما الموالح والعنب، وأن المفاوضات مع الجانب الصينى ستستمر للسماح بدخول بعض المنتجات الزراعية الأخرى التي تتميز بها مصر إلى الأسواق الصينية.



وناشد رئيس المجلس المزارع المعتمدة والتي ستقوم بتصدير إنتاجها للصين الإلتزام الكامل بمتطلبات الجانب الصينى لضمان عدم حدوث أى مشاكل عند وصول هذه الشحنات للصين، وكسب ثقة المستهلك الصينى في جودة العنب المصري.