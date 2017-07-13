السياحة تطلق حملتها الترويجية عبر موقع Trip Advisor

السويد

المال - خاص



قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة أطلقت حملتها للترويج الإلكتروني للمقصد السياحي المصري عبر موقع Trip Advisor -الذي يُعد أشهر المواقع على مستوى العالم في مجال السياحة والسفر- في 5 أسواق سياحية وهي "إنجلترا، وإيطاليا، وألمانيا، والسويد، والدنمارك"، وبدأت الحملة في شهر يونيو وتستمر حتى ديسمبر المقبل.



وأضاف الدميري، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذه الحملة سيتم استكمالها في سبتمبر المقبل، إضافة 3 أسواق أخرى هي أوكرانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى أن السوق الأمريكية يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، وسجلت أعداد السياحة الوافدة منه للمقصد السياحي المصري زيادة أكثر من 20%‏ خلال الـ6 أشهر الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.



وأضاف أن السوق الأمريكية يعد من أعلى الأسواق السياحية إنفاقًا، كما أن نمو السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية يعد مؤشرًا على اجتذاب أسواق سياحية أخرى لمصر.



وأشار رئيس هيئة التنشيط، إلى أن الحملة تستهدف تزويد المحتوى الدعائي الخاص بكل المقاصد السياحية المصرية على الموقع، ومنافسة مصر على جائزة Trip Advisor لتصبح من أفضل المقاصد السياحية على مستوى العالم، وكذلك تشجيع السائحين للدخول على صفحة مصر عبر الموقع.



وأكد أن هذا يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بالحملات الترويجية الإلكترونية، وإيمانًا بأهمية التحرك في مسارات عديدة، لفتح آفاق تثرى من الحركة السياحية الوافدة، وخصوصًا أن موقع Trip Advisor يعد الموقع رقم واحد الذي يتجه إليه السائحون للتخطيط لرحلاتهم.



ونوّه بأن الموقع يزوره أكثر من 380 مليون شخص في الشهر من جميع أنحاء العالم، ما يتيح الفرصة لعرض المقصد المصري لأكبر عدد من مرتادي الموقع الإلكتروني.



كان موقع Trip Advisor قد اختار القاهرة والاقصر والغردقة، ضمن أفضل عشرة مقاصد سياحية في الشرق الأوسط، وتم إختيار شواطئ شرم الشيخ كواحدة من أفضل عشرة شواطئ في الشرق الأوسط.