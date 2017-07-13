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إحالة قضية ورثة سكرتير مبارك للجنة ثلاثية
الخميس 13 يوليه 2017 04:34 م
جمال عبد العزيز
أخر الأخبار
جمال عبد العزيز
نجوى عبد العزيز:
أحالت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة يونس السيد، ومعتز على إبراهيم، قضية اتهام ماجدة عبد الفتاح البنداري، ورحاب وشيرين، ورثة اللواء جمال الدين عبد العزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتهمة الكسب غير المشروع، للجنة ثلاثية لفحص القضية، وإعداد تقرير لبيان مدى صحة الاتهام.
حددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر لنظر القضية، وكان الدفاع قد أكد بطلان الإجراءات، وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى..
كما دفع بصحة انفاذ عقد الصلح المبرم بين هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وبين ذوى الشأن ورثة المتوفى، والمؤرخ فى 26 يناير 2016 .
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