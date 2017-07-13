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اتصالات وتكنولوجيا
توم توم العالمية تبحث إنشاء مركز خدمات بالقاهرة
الخميس 13 يوليه 2017 03:48 م
توم توم العالمية -
أخر الأخبار
توم توم العالمية -
المال- خاص:
استقبل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد شركة TomTom العالمية ، في صناعة أجهزة ونظم الملاحة ورسم الخرائط الرقمية برئاسة أنجا فان هال شيبرس، نائب رئيس الشركة.
تم خلال اللقاء بحث اللمسات الأخيرة لخطة الشركة للتواجد في السوق المصرية، واعتزامها إنشاء مركز تطوير منتجات ونظم ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية، والاستثمار في الكوادر المصرية المؤهلة.
وأكدت أنجا فان هال شيبرس، أن الشركة العالمية بصدد الانتهاء من خطة استراتيجية للتواجد والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، وذلك من خلال الاستعانة بالعناصر الشابة المؤهلة في عدة تخصصات تكنولوجية وعملية، والتى لها مسار مهني تكنولوجي واضح ومتعدد الوظائف.
كما أكدت أن رغبة الشركة تأتي نتيجة جهود وبرامج جذب المستثمرين التي تُنفذها الوزارة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي اتسمت بالجدية وتوفير الدراسات الاستشارية والاسترشادية، التي أعطت رؤية واضحة للقطاع، ومستقبله القريب، وشددت على أن هذا الجهد يدعم المستثمر في اتخاذ القرار وكسب الثقة.
من جانبه أكد المهندس ياسر القاضي، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري لديه نجاحات كبيرة في جذب المستثمرين، وأوضح أن الحكومة لديها مجموعة من البرامج مَعنية بتنمية القطاع وجذب الاستثمار الخارجي المباشر، ومن أهمها دعم الدولة لتنمية الكوادر التكنولوجية لتوفير احتياجات المستثمر، فضلاً عن المميزات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في القطاع من حوافز وإعفاءات عند الاختيار في التواجد بإحدى المناطق التكنولوجية التي يتم تطويرها حالياً بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر آثارها، حيث أصبحت مصر في وضع تنافسي يؤهلها للدخول في مجموعة من الصناعات والأنشطة التكنولوجية المُتقدمة على المستوى العالمي.
الجدير بالذكر أن شركة TomTomمصنفة عالمياً في مجال إنتاج أجهزة وتطوير نظم تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتتخصص في ابتكار نُظُم خدمات الملاحة للمركبات المختلفة بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة وحلول تكنولوجية ذكية لإدارة الأسطول، وأجهزة اللياقة والأنشطة الرياضية، ويعمل بالشركة نحو 4700 موظف حول العالم، ومنتجاتها متوفرة في أكثر من 41 دولة.
اتصالات وتكنولوجيا
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