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اقتصاد وأسواق
مؤتمر مصري إيطالي حول إعادة تدوير هادر الأقمشة والملابس
الخميس 13 يوليه 2017 03:06 م
هادر الأقمشة
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هادر الأقمشة
د . شيرين الصباغ : تنمية قطاع الغزل والنسيج ضمن أولويات وزارة التجارة والصناعة
محمد ريحان:
نظم مركز الموضة، التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة، مؤتمر لاستعراض المرحلة الثانية من مبادرة "إعادة تدوير هادر الأقمشة والملابس بتصميمات عصرية"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة " اليونيدو"، وهيئة التعاون والتنمية الإيطالية، وبنك الإسكندرية، وشركة فيلمار نايل تكستايل الإيطالية.
يستهدف المؤتمر دعم وتعزيز مكانة القطن المصري بالأسواق العالمية، ودمج إنتاج القطن المصري بالسلاسل العالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هادر الأقمشة، وتحويلها لمنتجات عصرية تخلق فرص العمل، وتدعم مشروعات الشباب، وتسهم في حماية البيئة .
قالت الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، إن تنمية قطاع الغزل والنسيج يأتي ضمن أولويات وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن هناك حرص واهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير منظومة القطن المصر،ي واستعادة مكانته على الخريطة الزراعية والصناعية العالمية .
وأضافت أن مشروع "القطن من أجل الحياة"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية يدعم منظومة زراعة وإنتاج القطن المصري من المزراع، مرورا بالتعليم الفني بالمدارس، والتدريب، وصولا إلى الإنتاج ودمجه بالسلاسل العالمية.
وأشارت إلى أن المشروع يدعم صناعات تقليل الهادر والاستخدام الأمثل للموارد.
وتابعت أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع تعاون جديد لتنمية قطاع الغزل والنسيج، بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، وبمشاركة الحكومة والقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال بالسلاسل لعالمية .
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن بوزراة الزراعة، إن المشروعات التي يتم تنفيذها، بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والزراعة والحكومة الإيطالية واليونيدو، تستهدف تحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بالأسواق العالمية، بدلا من تصديره كمادة خام، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة نفذت حتى الآن مشروعين لإنتاج القطن العضوي، بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث تستهدف تلك المشروعات استعادة القطن المصري لمكانته بالأسواق العالمية .
وأشار ماركو مارتيدي، رئيس مجلس إدارة شركة فيلمار نايل تكستايل الإيطالية، إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بالتعاون بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، والتي تتضمن مشروعات "القطن من أجل الحياة"، و"القطن من البذرة إلي الكسوة"، ومشروع "ريدسكفري"، تستهدف في المقام الأول، زيادة القيمة المضافة للقطن المصري بالسلاسل العالمية ، مشيرا إلي أن تاريخ القطن المصري يؤهله لاستعادة مكانته علي الخريطة العالمية لزراعة القطن، وصناعة الغزل والنسيج.
وأوضح دانتي كامبيوني، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، أن البنك يدعم كافة المبادرات المتعلقة بدعم المشروعات الناشئة، مشيرا إلي أن البنك يولي أهمية خاصة لمشروعات زيادة القيمة المضافة للقطن المصري بالسوقين العالمي والمحلي .
وأشارت جيوفانا تشيلي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إلى أن القطن المصري طويل التيلة، نوع متميز ويتمتع بسمعة جيدة بمختلف الأسواق العالمية، مشيرة إلي أن جهود المنظمة الحالية تستهدف تعزيز دور ومكانة القطن المصري.
وأشارت حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إلى أن مشروع إعادة تدوير هادر الصناعة يستهدف الاستفادة من مخلفات صناعة الغزل والنسيج، وتحويلها لمنتجات عصرية تناسب مختلف الأذواق والثقافات، مشيرة إلي ضرورة تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية لاستعادة مكانة القطن المصري محليا وعالميا .
شارك بالمؤتمر 12 شاب مصري وإيطالي، شاركوا ببرنامج إعادة تدوير هادر الأقمشة، الذي تم تنظيمه بجامعة فينيسيا الإيطالية، في مجال برامج صناعة الموضة.
واقيم علي هامش المؤتمر معرض لمنتجات الشباب المصريين المشاركين بالبرنامج.
اقتصاد وأسواق
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