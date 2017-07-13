العنانى يكرم عددا من علماء الآثار

خالد العنانى

سمر السيد:



قال بيان صحفى صادر عن وزارة الآثار اليوم الخميس، إن وزير الأثار الدكتور خالد العناني افتتح معرض للصور تحت " ثلاثون عاما... حفائر بالمدخل الشرقي لمصر" والذي نظمه متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الآثار.



وحرص "العناني" على تكريم عدد من علماء الآثار ممن قدموا الكثير للعمل الأثري ، واستطاعوا أن يحافظوا على آثار مصر وتاريخها، خاصة في سيناء ومن بينهم الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، والذي دعم مشروع بانوراما تاريخ مصر العسكري، ومحور 30 يونيو بقناة السويس، و محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق والذي شجع تدريب 350 أثريا بمدينة القنطرة شرق، و د. زاهي حواس، والذي دعم أكبر مشروع حفائر للكشف عن طريق حورس الحربي، وترميم قلعة الجندي ودير سانت كاترين، فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لمساهمته في استعادة عدد من القطع الأثرية من إسرائيل، و فائزة هيكل المشرف على إنقاذ آثار سيناء و أحمد عيسي وزير الاثار الأسبق و أحد أعضاء فريق الترميم بقلعة صلاح الدين بطابا.



كما تم تكريم على حسن، أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق ود. محمد إبراهيم بكر، رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق، بالإضافة إلى عدد من علماء الآثار الراحلين من يبنهم د سيد توفيق و د. عبد الحليم نور الدين رئيسي هيئة الآثار الأسبق, و د. جاب الله على جاب الله الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



وعقب الافتتاح تفقد "العناني" مع الحضور صور المعرض والتي تستعرض تاريخ الحفائر بالمدخل الشرقي المصري على مدار 30 عاماّ من العمل.



من جانبه، أعرب د . مصطفى الفقي، مدير عام مكتبة الإسكندرية عن سعادته لاستضافة المكتبة لمثل هذا الحدث الجلل، مؤكداّ تقديره للجهد المبذول من قبل وزارة الآثار على مدار سنوات طويلة، من أجل استرداد الآثار التي نهبت أيام الاحتلال وحرصها على استعادتها بعد استرداد سيادة مصر على سيناء.