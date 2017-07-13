التضامن: 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية العام المقبل

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

المال ـ خاص



استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعثة البنك الدولى والتى ضمت خبراء فى مجال الحماية الاجتماعية والتغذية المدرســية، وذلك لتقديم الدعم الفنى لمراجعة وتطوير برنامج التغذية المدرســية.



وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد كلف وزارة التضامن بالتنسيق بين الشركاء فى وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمحافظات المختلفة لمراجعة الخطط السنوية للتغذية المدرسية والتوسع فى التطبيق مع وضع آليات صارمة للتدقيق والمتابعة والتقييم وضمت البعثة الخبير جون فان دايك وجوستافو داماركو.



واستعرض اللقاء البرامج المختلفة المطبقة فى الولايات المتحدة وفى كامبوديا، وتجربة إشراك الأمهات فى إعداد الوجبات وفى الرقابة على التوزيع بالمدارس.



وأشارت والى إلى أن وزارة المالية رصدت مليارا و 100 مليون جنيه للتغذية المدرسية للعام الدراسى المقبل.



يذكر أن وزارة التضامن وجهت الدعوة لأكبر الشركات المصرية المصنعة للمنتجات الغذائية لتعرض عليها المواصفات المحدثة من قبل معهد التغذية للوجبة المدرسية.



وأكدت أن الوزارة تعتبر الوجبة المدرسية ركناً أساسياً فى برنامج الحماية الاجتماعية وتخطط لتقديمها لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية خلال أيام العام الدراسي، على أن تمثل 30% من الاحتياجات الغذائية للأطفال لمساعدتهم على النمو بشكل سليم وحسن الاستيعاب، وتشجيعاً على الانتظام فى الدراسة وليساهم ذلك فى إضفاء شعور بالمساواة بين التلاميذ فى الفصل الواحد.