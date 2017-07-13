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الإسكندرية
الآثار: مشروع بانوراما التاريخ العسكرى بتمويل مصرى
الخميس 13 يوليه 2017 02:08 م
خالد العناني وزير الآثار
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نستعين باليونسكو لعمل دراسات المشروع
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كشف وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، عن قيام الوزارة بدراسة إنشاء مشروع بانوراما التاريخ العسكرى والكائن ما بين قناتى السويس القديمة والجديدة، بتمويل مصرى لم يحدد بعد ومن خلال الاستعانة بمنظمة اليونسكو لعمل الدراسات اللازمة باعتبارها بيت خبرة.
وأضاف " العنانى" خلال تصريحاته على هامش مؤتمر "ثلاثون عاما حفائر بالمدخل الشرقى لمصر 1987-2017"، والذى يستضيفه متحف الآثار بالمكتبة فى الفترة من 13-30 يوليو 2017، أن المشروع سيتناول التواجد العسكرى المصرى على مر العصور بدءا من الفرعونى وصوﻻ للجيش المصرى الحديث.
ولفت الى أنه لم يتوقع الكثيرون وجود الكم من القلاع والاثار بالحجم المكتشف فى سيناء، والتى تمت بحفائر غير شرعية، موضحا أن مصر استردت لأول مرة منذ 20 عاما آثارا من إسرائيل 2016 فقط.
وزراة الآثار
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