التخطيط: تخصيص 25 مليار جنيه لاستثمارات التعليم والصحة

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

المال - خاص



تشير البيانات التى تضمنتها الخطة الاستثمارية العامة الدولة 17/18، التى بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تنفيذها، إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة تبلغ 24 مليارا و380 مليون جنيه، حيث تشمل حزمة برامج التنمية البشرية والاجتماعية تخصيص مبلغ 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعى وتمول من الخزانة العامة للدولة بنسبة 91٪.



فى حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالى شاملاً البعثات 7.91 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 56٪،

وتصل الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمى لحوالى 1.66 مليار جنيه، وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 86٪.



وتوضج الأرقام أيضاً أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة تقدر بنحو7.57 مليار جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 80٪.



وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية فى خطة عام 2017/2018 تتوافق مع الالتزامات الدستورية والتكليفات الرئاسية وخطة الحكومة لتطوير منظومتى التعليم والصحة.



كما أن هذه الاستثمارات تأتى تلبية للمطالب البرلمانية والشعبية بأهمية زيادتها لقطاعى التعليم والصحة.



وأكدت أن الحكومة تبدى التزاماً شديداً نحو الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها الأعلى عائدا للاستثمار فى مستقبل مصر، ولذلك تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة لنتائج الاصلاح الاقتصادى لتوجيه المزيد من الاستثمارت للتعليم والصحة.