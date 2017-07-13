20 شركة بمنتدى الأعمال المصرى الرومانى ببوخارست

السفير الرومانى وسحر نصر



سمر السيد:



قال أحمد السكرى، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن المجلس سينظم يومى 26 و27 يوليو الجارى، منتدى الأعمال المشترك فى بوخارست بحضور 12 شركة رومانية عضواً فى اتحاد الغرف التجارية الرومانية.



وأوضح أن تلك الشركات تعمل فى جميع المجالات الاستثمارية، مضيفا فى تصريحات للصحفيين على هامش الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال اليوم الخميس، أن الوفد المصرى الذى من المقرر أن يحضر المنتدى، يتكون من 8 شركات، تعمل فى قطاعات الأسمدة والمقاولات والزراعة.



وقال إن المنتدى سيكون ضمن فعاليات رحلة عمل لرومانيا، تشمل عقد الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزراء البلدين.



وأضاف أن وزيرة التعاون الدولى والاستثمار سحر نصر، ستحضر اجتماعات اللجنة المشتركة، إلى جانب وزير التجارة الرومانى، والسفير المصرى ببوخارست، والسفير الرومانى لدى القاهرة.

