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نقل وملاحة
تدشين الجزء الثانى بكوبرى نمرة 6 الغربى بالإسماعيلية
الخميس 13 يوليه 2017 12:29 م
تدشين الجزء الثانى بكوبرى نمرة ٦ الغربى بالإسماعيلية
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تدشين الجزء الثانى بكوبرى نمرة ٦ الغربى بالإسماعيلية
صرف شهر مكافأة للعاملين
التكلفة 100 مليون جنيه
أمانى العزازى
افتتحت شركة القناة للإنشاءات البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس البنتون الثانى من كوبرى نمرة ٦ فى احتفالية شهدها المهندس جمال خالد رئيس ادارة الشركات والمهندس سيد أبو الفتوح مدير ادارة الترسانات والمهندس إبراهيم عبد الجواد رئيس الشركة.
وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد أصدر تعليمات بسرعة الانتهاء من تنفيذ الجزئين " الغربى، والشرقى " لكوبرى نمرة 6 بالإسماعيلية، لبدء التشغيل التجريبي وافتتاح الكوبرى قبل نهاية العام، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عام على تنفيذ كوبرى النصر العائم ببورسعيد.
وأكد المهندس جمال خالد مدير إدارة الشركات بالهيئة ""انة بتدشين الجزء الثانى من الكوبري من شركة الإنشاءات البحرية يتبقى الجزء الثالث بشركة التمساح المقرر تدشينة ايضا الاسبوع القادم.. لافتا ان ادارة الشركات نجحت فى توظيف امكانيات الكوادر البشرية بشركات الهيئة وتنتهج خطة جديدة لدعم الشركات بالشباب وفتح باب التوظيف لخلق اجيال جديدة من الصف الثانى.
فيما أكد المهندس سيد ابو الفتوح مدير ادارة الترسانات انة بمجرد تدشين الكوبرى سيتم سحبة لترسانة بورسعيد تمهيدا لتركيب معداته ثم سحبه للموقع لعمل محاور الدوران والمداخل، لافتا إلى أن الكوبرى سيدخل الخدمة ديسمبر ٢٠١٧.
يذكر أن كوبرى نمرة ٦ يبلغ طوله ٢٥٥ مترا وتبلغ تكلفته ١٠٠ مليون جنيه.
من ناحية أخرى قرر المهندس ابراهيم عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة القناة للانشاءات البحرية صرف مكافأة شهر لجميع العاملين بالشركة، للإنجاز السريع فى تنفيذ ثانى بنتون بكوبري نمرة 6 بالإسماعيلية.
قناة السويس
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