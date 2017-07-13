قرعة أراضي غرب قنا وناصر بغرب أسيوط السبت

الدكتور مصطفى مدبولى

بدور إبراهيم :



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بعد غد، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية المميزة بمدينتي "غرب قنا" و"ناصر" بغرب أسيوط، للمتقدمين للحجز بالمدينتين خلال الفترة من 9- 4- 2017- 15-5- 2017.



وأكد أنه سيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التى سيحصل عليها الحاجز فقط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستيعاب جميع حاجزى الأراضى السكنية المميزة، التى طرحتها الوزارة، بالمدينتين، وأن كل من تقدم للحجز، ودفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض.



وصرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم إجراء القرعة لفيلات الحي السكني المتميز، بالمجاورة الثانية مسلسل 1، وعمارات الحي السكني المتميز بالمجاورة الثالثة مسلسل 2، بمدينة "غرب قنا"، في مقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وإجراء القرعة لفيلات المجاورة الثانية بالحي الثامن مسلسل 1، وعمارات المجاورة الثالثة بالحي الأول مسلسل 2، بمدينة "ناصر" غرب أسيوط، في مقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة.



وأضاف أنه علي المتقدمين للحجز التواجد من الـ 10 صباحاً حتي 12 ظهر بعد غد، وذلك لإجراء عملية التسجيل، وبالنسبة لمن لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة، مشيراً إلى أنه سيتم غلق الأبواب في الـ12 ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً)، وسيتم إعلان نتيجة القرعة بموقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان www.newcities.gov.eg، www.hdb-egy.com، وجهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

