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بيحصل .. أجهزة التواصل الاجتماعى
الخميس 13 يوليه 2017 11:24 ص
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أداة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» سلاح ذو حدّين، شق منه فى شكله البرىء المبدئى، هو التواصل بين أفراد وجماعات لتبادل الآراء فى مواضيع حيوية تهمّ المجتمع فى مناحٍ متعددة، يقدم المعلومة الغائبة ويشير إلى فوائد استخداماتها وعمق تكوينها الغائب عن علم الإنسان العادى الذى يحمل الموروث بلا رويّة منذ أجيال وأجيال، فمدّت تلك الآلات التكنولوجية يد العون لإصلاح ما رسخ فى الأذهان من معلومات مغلوطة انساق إليها الناس مثل القطيع منذ زمن، بل يدلى بتقارير طبية وافية عن طريق أساتذة الطب والعلوم العالميين، منها ما أدلى به أحد أساطين الطب وغيّر بعض النظريات عن الوقاية من مرض السرطان عن طريق الامتناع عن مادة السكر، وقد أسهم هذا الاكتشاف فى إنقاذ نسبة مئوية من المرضى من أجسام بعينها، فى سياق أن كل جسم يختلف عن الآخر مثل بصمة الإصبع، وقد أوصى بالاستعاضة عن السكر بالعسل الأبيض أو الأسود، وما أكثره فى مصر، هذه المعلومات التى لا حصر لها كانت مَعينًا لعدد لا يُستهان به من البشر لإنقاذهم من شتى الأمراض والفيروسات والسموم.. أفكار تنهمر من عقول لا عمل لها إلا إنقاذ البشرية أصبحت تحت إصبع الإنسان فى أى مكان بلمسةٍ يستدعيها.
أما الوجه الآخر لعقول أخرى لا عمل لها إلا تدمير البشرية عبر نفس الأجهزة، تستقطبك إلى الإرهاب وعمل المواد المتفجرة والتراكيب الكيميائية المخدِّرة، والإغراء بتلك الحيوات المدمرة لروح الشباب من أفلام وأماكن إباحية تستبيح المحرمات.
وهكذا أنت تحمل فى جيب سيادتك النقيضين، وكأنها النفس تحمل فجورها وتقواها، ورغم التقدم أصبح «الفيس بوك» الأكثر فاعلية فى تغطية الأخبار العالمية ومعلومات تطورها بشكل لحظى، هذه الطفرة العصرية أحدثت تغيرًا جذريًّا، ليس فقط فى الجيل الجديد، بل فى كل إنسان يدبّ على الكرة الأرضية، أسهمت ثورة الاتصالات فى تغيير المجتمعات بأكملها، وأبرزها تقليص أو التقتير والشح فى التواصل الوجودى بين البشر، ونشرت التواصل فى عالم افتراضى يتواصل معك عبر الإلكترونيات، فيه الصديق يبثّك شوقه ولهفته ووحشته إليك، لكن لن يسعى أبدًا إليك «وعمره ما حيشوفك»، حتى واجب العزاء أصبح رسالة حارّة عبر الموبايل، وكأن الميت "كلب"، لا يكلف خاطره بسماع صوتك، فهو هذا الإنسان الذى تقمَّص صورة افتراضية ترضيه، وتُوهمك وأنت صديقه القديم أنه تغيَّر إلى هذا "البنى آدم" المختلف الذى يودّ أن يبدو خلوقًا فيسعى فى الخير، أو المعترض أو السياسى الفذ بفهم أو بجهل، أو المتعالى وهو يرسل البوست ولا يردّ على أى بوست مع الجمهور، أو الذى يأخذ صورة بجانب سيارة مرسيدس على أنها سيارته، أو جاسوس يسرقك (هاكر)، أما ما يوجب الفزع منه هؤلاء الأشخاص الذين لا يستنكفون عن نشر الفضائح على الملأ بلا مراعاة للآداب العامة والقدوة الحسنة، إذ كتب أحدهم على «الفيس بوك» هذا الأسبوع عن صديقٍ له انضم إلى الجماعة فى قطر، وأن هذا الصديق أسرّ إليه شخصيًّا أنه شاذ جنسيًّا، فنشر السر على الملأ بعد أن استأمنه عليه، وأضاف تساؤلًا فى رسالته: هل التحاقه بالجماعة يؤدى إلى استتابته، وأوجِّه له سؤالًا: من يتوب على يد مَن؟ ومَن هم الجماعة؟.. ديدنهم القتل وأخذ مواعيد مع الحُور العِين والمخلَّدين فى الجنة؟ ألا يعلم هؤلاء أن الله هو التواب الرحيم، وكذا ما هو الذنب عند الله للذى أفشى السر وأذاعه دون خشية من الله، ومنهم مَن يدّعون التدين.
إحقاقًا للحق فإن الأجهزة الإلكترونية فى مصر لها أهمية خاصة؛ إذ هى المقياس الحقيقى لجس النبض الشعبى الحر، بما أصبح لهذا الشعب من إيجابية تجاه مشاكل بلده.. وتحيا مصر، وتسقط العيوب الفجّة فى أجهزة التواصل الاجتماعى.
نجوى صالح
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