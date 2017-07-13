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اقتصاد وأسواق
قابيل: طرح 3 مجمعات صناعية بالصعيد غدا
الخميس 13 يوليه 2017 11:21 ص
طارق قابيل 2
أخر الأخبار
طارق قابيل 2
أحمد اللاهونى:
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أنه سيتم غداً الجمعة، طرح 3 مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم ، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة إلي إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد، لافتا إلي أن المجمعات الـ 4 الأولي التي تم طرحها شهر مايو الماضى، وشملت محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط قد تقدمت لها عدد من شركات المطور صناعي، وجار حالياً تلقي العروض من هذه الشركات .
وقال الوزير إنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترسية وبدء أعمال التخطيط، والترفيق للـ 7 مجمعات قبل نهاية العام الجاري، كما يجرى حالياً اتخاذ إجراءات الترفيق الداخلى والخارجى للمجمع الـ8 بمنطقة مصر النوبة بمحافظة أسوان، تمهيداً لطرحه قريباً إذ تصل مساحة المجمع الواحد حوالى 300 ألف متر، ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة .
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة بنى سويف، والتي رافقه خلالها المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بالوزارة.
وزارة الصناعة والتجارة
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