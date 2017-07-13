4074 راكبًا بموانئ البحر الأحمر وتداول 279 شاحنة

مواني البحر الأحمر

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يشهد اليوم مغادرة السفينة الحاج سيد وعلى متنها 6 آلاف طن سيلاج متجهة الى ميناء العقبة والسفينة DODO و على متنها الف طن بضائع متنوعة متجهة الى ميناء جدة.



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 347 راكبا و 60 شاحنة و 4 شاحنات عفش بضائع و 21 سيارة، فيما تغادر السفينتان القاهرة وعمان وعلى متنهما 1092 راكبا و 28 شاحنة و 35 سيارة.



على جانب آخر يستعد ميناء الغردقة لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 500 راكب و 92 سيارة، كما تغادر العبارة لابسبس وعلى متنها 114 راكبا من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ البحرى.



وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 186 راكبا و 14 برادا و 4 تريللا و 13 سيارة.