التنمية الصناعية : 5.4 مليار جنيه استثمارات كوم أبو راضى

أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 66

أحمد اللاهونى:



قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن منطقة كوم أبوراضي تقع على مساحة 800 فدان، وتضم 188 مصنعاً، تبلغ استثماراتها حوالى 5.4 مليار جنيه، منها 9 مشروعات باستثمار أجنبي كوري و صيني وسعودي وسوري، وتصل نسبة الإشغال بالمنطقة إلى 87% .



وأضاف - فى تصريحات للصحفيين خلال زيارة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى فى بنى سويف اليوم الخميس - أن تلك المشروعات تغطي 8 قطاعات صناعية بواقع 56 مصنعاً للغذائية، و 34 للهندسية و 22 للكيماوية و 20 مشروعاً للمعدنية و 18 للتعدينية و 16 للخشبية و 11 لكل من النسيجية والورقية .



وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تغطى 20% من إجمالى الاستثمارات بالمنطقة بواقع مليار جنيه في قطاعات الهندسية والنسيجية والخشبية.