نقص المياه يهدد المحاصيل الزراعية بقرى بنجر السكر

إزالة تعديات على ترعة الحمام

مصدر بمحافظة مطروح: وضع جدول جديد لمياه الرى لقرى البنجر



معتز محمود



يشهد عدد من قرى بنجر السكر نقصا فى مياه الرى الواردة إليها بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب عدم التزام وزارة الرى بمواعيد منتظمة لضخ المياه، ما يهدد بتلف جزء من المحاصيل الصيفية فى تلك القرى.



وعلمت " المال " أن عددا من الأهالى بقرية 28 ببنجر السكر تقدموا إلى محافظة مطروح بشكوى يعرضون فيها الأضرار الواقعة عليهم من عدم انتظام مياه الرى وذلك فى محاولة منهم لحل تلك الأزمة وتقليل آثاره عليهم.



وقال مزارعون بالمنطقة إن مشكلة نقص المياه وطول فترات المناوبة تواجه معظم قرى البنجر وتتزايد تأثيرها على القرى التابعة لمحافظة مطروح عن نظيراتها التابعة لمحافظة الإسكندرية كون الأخيرة الأقرب لمصادر المياه وتمر عليها أولا.



وفى سياق متصل كشف مصدر مُطلع بمحافظة مطروح لـ " المال " أنه جار إعداد جدول جديد لمياه الرى لبعض القرى وسيشمل القرية 28 ببنجر السكر، لافتا إلى أن المحافظة تلقت رداً رسميًا من الموارد المائية بهذا النص.



يُشار إلى أن وزارة الرى قررت منذ أسابيع الاستجابة لمطالب محافظة مطروح بزيادة منسوب ترعة الحمام، استعدادًا لموسم الصيف.



ووافقت الوزارة على زيادة منسوب الترعة إلى 27.8 بعد أن انخفض في 26 أبريل الماضى ووصل إلى 26.34.



وكانت وزارة الرى قد شرعت، أبريل الماضى، في تنفيذ أعمال تطهير المجرى المائي لترعة الحمام بالساحل الشمالى فى نطاق محافظة مطروح.



ونتيجة أعمال التطهير توقفت محطة مياه جنوب العلمين عن العمل، وذلك لحين إنهاء جميع الأعمال بالترعة.



يُشار إلى أن انخفاض منسوب المياه بترعة الحمام إلى حد معين قد يؤدى لتوقف العمل معه بمحطة مياه جنوب العلمين.