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بورصة وشركات
حرب طعون بين المرشحين الأربعة لعضوية البورصة
الخميس 13 يوليه 2017 10:34 ص
البورصة المصرية4
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البورصة المصرية 5
بدأت أمس بعد إيداعها بلجنة تظلمات الانتخابات
❐ «السيد» يطعن على «أبوهيف» مستندًا لعدم نشاط أسهم «الملتقى العربى».. والأخير يتسلح بخطاب «الرقابة المالية»
شريف عمر ـ أحمد على
دخلت الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس إدارة البورصة لاختيار مقعدى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبورصة النيل، منعطفاً جديداً، ووصلت لمرحلة حرب طعون متبادلة بين المرشحين الأربعة، بعد تقدم هاشم السيد المرشح لاقتناص مقعد الشركات الرئيسية بتظلم ضد صحة ترشح منافسه خالد أبوهيف، كما سار أحمد بهاء الدين شلبى، المرشح لمقعد بورصة النيل على المسار نفسه، وطعن على صحة ترشح منافسه منصور البربرى.
واعتمد تظلم السيد ضد أبوهيف فى الطعن على صحة ترشح الأخير باعتبار أن شركته الملتقى العربى للاستثمارات ليست من الأسهم النشطة، وهو ما علق عليه أبوهيف بتأكيد نشاط أسهم الشركة وحصوله على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد صحة موقفه.
فى حين لجأ شلبى للطعن على البربرى بداعى عدم وجود شهادة جامعية للأخير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما نفاه البربرى مشدداً على صحة موقفه.
وقال هاشم السيد، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، إن الإدارة القانونية بشركته رأت أن هناك أخطاء فى إجراءات قبول أوراق منافسه أبوهيف، خاصة فى جزئية أن سهم الملتقى العربى لا يعد من الأسهم النشطة، وهو ما يخالف الشروط الواجب توافرها فى المرشح.
وأضاف السيد أن الشركات النشطة معرفة بأنها تلك الشركات التى يجوز لها التعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة، والشراء الهامشى بنسبة %100، مشيرًا إلى أن شركة «الملتقى العربى» من الشركات التى لا يجوز لها الاستفادة من تلك الآليات، ويطبق الشراء الهامشى عليها حتى %30 فقط.
وتساءل السيد عن منطقية استبعاد أبوهيف منذ أسبوعين فقط من قبل لجنة التظلمات فى الانتخابات الأولى والتى جرى تأجيلها، ثم إعادة قبول أوراقه مرة أخرى رغم عدم اختلاف الظروف.
من جانبه، رد خالد أبوهيف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، بأن خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر لصالحه، والذى يوضح الشركات النشطة، يعد دليلًا واضحًا على صحة موقفه بانتخابات مجلس إدارة البورصة عن الشركات المقيدة.
وأضاف لـ«المال» أن الهيئة أكدت فى خطابها أنها اعتمدت معايير الأنشطة المتخصصة والتى تحدد الشركات النشطة بقائمتيها «أ – ب»، وتم إبلاغ إدارة البورصة بها فى 30 مايو 2017، مشيرًا إلى أن شركة «الملتقى العربى» توجد فى قائمة "ب"، ومن ثم فإن ترشحه ممثلًا عن الشركات المقيدة لا يشوبه أى أخطاء إجرائية.
وخص أبوهيف «المال» بصورة الخطاب الذى حصل عليه من الهيئة، والذى كان نصه: برجاء الإحاطة أنه يكون تحديد الشركات النشطة وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة، وقد اعتمدت المعايير وتم إبلاغ البورصة بها بخطاب مؤرخ بتاريخ 30 مايو 2017، وتضمن أن تكون هى نفسها المعايير الواجب توافرها فى أسهم الشركات التى يمكن التعامل عليها من خلال الأنشطة المتخصصة، ومن ثم تكون آخر قائمة محدثة ومعلنة قبل فتح باب الترشح.
وتابع الخطاب: وعليه لا تعد الشركات غير المدرجة فى القائمة (أ) أو (ب) من الشركات النشطة وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة تفعيلًا لما جاء بالبند «ثالثًا» من المادة الخامسة.
وأوضح أن البند الثالث من المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2017 بشأن تنظيم انتخابات البورصة، ينص على: «أن تكون من الشركات النشطة وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة، مؤكدًا أن خطاب الهيئة سالف الذكر حدد بكل وضوح أن الشركات النشطة هى تلك المتواجدة فى القائمة (أ) أو نظيرتها (ب)».
وفى سياق متصل، قال أحمد بهاء الدين شلبى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة، إنه تقدم أمس بمذكرة أمام لجنة التظلمات المشرفة على انتخابات البورصة، ضد المرشح المنافس منصور البربرى رئيس شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار، للطعن على صحة ترشح البربرى، بداعى عدم وجود شهادت تؤكد حصوله على مؤهل عالٍ معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
وعلق البربرى فى الطعن المقدم من منافسه، بالقول: «تقدمت منذ بداية الترشح بكل المستندات اللازمة للترشح، بما فيها الشهادة الجامعية المعتمدة، كما أن لجنة الانتخابات قبلت الأوراق، وهو ما يثبت صحتها، ولدى ثقة فى صحة موقفى من الترشح».
وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت فى السابق عادل حسين، رئيس شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، من المنافسة على مقعد النيل، لعدم توافر الشروط، خاصة أن أسهم الصخور ليست من الأسهم نشطة التداول فى البورصة.
وكانت البورصة قد فتحت باب الترشح للانتخابات التكميلية فى الفترة من 26 يونيو إلى 6 يوليو، ومن المقرر إجراء الانتخابات مساء يوم الإثنين 24 يونيو.
شريف سامى
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