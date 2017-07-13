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اقتصاد وأسواق
شركة تركية تضخ 100 مليون دولار بسوق الزجاج
الخميس 13 يوليه 2017 09:06 ص
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بعد استحواذها على مصنع مصرى بمدينة 6 أكتوبر
محمد ريحان
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن ضخ إحدى أكبر الشركات التركية المنتجة للزجاج، استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بعد اتمامها صفقة للاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المنتجة للزجاج بمدينة 6 أكتوبر، بقيمة بلغت 50 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة بصدد بدء مرحلة التطوير، تمهيداً لبدء الإنتاج الفعلى خلال العام المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير، مع وفد الشركة التركية باشا بختشة، برئاسة سيميل توكل، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تم استعراض مشروع الشركة، والاستثمارات المستقبلية التى تعتزم ضخها فى مصر بمجال صناعة الزجاج، خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مشروع الشركة يوفر 1200 فرصة عمل جديدة، بعد الانتهاء من التوسعات، بجانب 650 فرصة عمل حالية، وأشار إلى أن الشركة تعتزم التصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أمريكا اللاتينية، والأسواق العربية والأفريقية، وأسواق شرق أوربا، مستفيدةً من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والتفضيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول.
وأوضح أن اكتشافات الغاز الجديدة بمنطقة الدلتا والبحر المتوسط، توفر جميع احتياجات الصناعة الوطنية من الغاز، ومنها صناعة الزجاج، مشيراً إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز، خلال العام المقبل.
من جانبه قال سيميل توكل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة التركية، إن الاستثمار بالسوق المصرية يمثل نقطة إنطلاق هامة لمنتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السوق المصرية، تمثل السوق الاستثمارى الاول للشركة.
وأضاف أن الشركة تعد ثالث أكبر منتج للزجاج على مستوى العالم، والثانية على مستوى قارة أوربا، مشيراً إلى أنها تمتلك 47 منفذاً للتوزيع بـ12 مدينة تركية، ومنفذ بمدينة ميلانو الإيطالية، ولها مكاتب للتمثيل فى 19 دولة حول العالم، من بينها مصر.
الشرق الأوسط لصناعة الزجاج
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