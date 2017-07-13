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استثمار
طابا هايتس تبحث عن شريان حياة من الأردن
الخميس 13 يوليه 2017 08:40 ص
نويبع طابا
أخر الأخبار
نويبع طابا
الاعتماد على العقبة كمركز لنقل الوفود السياحية عبر مطار الملك حسين
يراهن على نجوم الفن لجذب المصريين والعرب.. وحضور شيرين أكسب مصداقية للحفلات
السماح برحلات إلى عمان بالجنيه المصرى
أوراسكوم للفنادق تفاوض «كلوب ميد» الفرنسية لإعادة تشغيل فندقها.. أو التخارج
«أكوا بارك» فى «الوكالة» يناير المقبل.. و«إيماك» تتولى التنفيذ
افتتاح جزئى لـ «ذاباى فيو» الشهر المقبل.. وحملات ترويجية فى برلين
لقاء خلال أسبوعين مع نائب وزير السياحة لبحث المشاكل
750 مليون جنيه إجمالى خسائر التوقف.. و350 مليونا من السيول
أحمد عاشور
اتفقت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية مع شركات نقل بحرية أردنية، ومطار الملك حسين والمفوضية الأردنية، على استخدام منطقة العقبة كمحطة لنقل الوفود السياحية لمنتجع طابا هيتس ضمن إجراءات ترويجية تسعى لها الشركة لتنشيط الحركة السياحية.
قال عماد الطرابيشى، ممثل المالك والمدير العام لمجموعة منتجع وفنادق «طابا هايتس» فى تصريحات إنه تم الاتفاق على أن يتم نقل الوفود عبر الطائرات لمطار الملك حسين على أن يتم تنظيم برنامج سياحى مشترك يشمل العقبة وطابا، بحيث يقضى السائح ليلتين فى الأردن و5 ليال سياحية فى طابا هايتس.
ومن المقرر أن يتم نقل الوفود السياحية من العقبة لطابا عبر رحلة بحرية فى مارينا طابا هايتس، الذى تديره شركة أوراسكوم للفنادق لمدة 50 سنة، وتمتلكه شركة «طابا – البحر الأحمر لإدارة الفنادق»، على أن يفعل الاتفاق خلال نوفمبر المقبل.
وأضاف الطرابيشى أن شركته ستبدأ الترويج لمنطقة طابا فى بورصة برلين الدولية ITB التى ستنعقد نوفمبر، بحيث تستقطب أكبر عدد ممكن من العملاء، وذلك بالاتفاق مع شركات أخرى، لافتا إلى أن شركته تسعى لتصدير السياحة للأردن عبر تدشين برنامج مشترك، لجذب شرائح كبيرة من المصريين لمنطقة طابا، بما يساهم فى تنشيط السياحة الداخلية، موضحاً أن وزيرة السياحة الأردنية أبدت موافقتها على البرنامج.
وأكد أن الأردن وافقت على احتساب البرامج السياحية للمصريين الوافدين لها بالجنيه المصرى، وبالتالى لن يكون هناك أى ضغوط على العملة الصعبة فى مصر، مشيرا إلى أن تنشيط مارينا طابا هايتس والتعامل معه كميناء دولى سيساهم فى تعظيم العوائد والإيرادات الدولارية المحققة للدولة، إذ إن هيئة موانئ البحر الأحمر تستحوذ على %51 من الشركة المالكة لميناء طابا هايس و%49 لصالح شركة أوراسكوم للفنادق، موضحا أن تفعيل الحركة بين مصر والأردن ستضاعف إيرادات الميناء إلى 3 ملايين دولار سنويا، مقارنة بـ1.2 مليون دولار حالياً.
وأوضح المدير العام لمجموعة منتجع وفنادق «طابا هايتس»، أن ميناء طابا استقبل العام الماضى نحو 50 ألف راكب، ومن المستهدف أن ترتفع تلك الأعداد إلى 80 ألف راكب العام الجارى، بينما الطاقة الاستعابية تصل إلى 2 مليون راكب فى الوقت الحالى، ويتم نقل الركاب من خلال شركة الجسر العربى التى تساهم فى رأسمالها مصر ودول عربية وشركة السندباد المملوكة للقطاع الخاص.
وكانت أوراسكوم للفنادق وقعت اتفاقية مساهمين مع هيئة موانئ البحر الأحمر فى أبريل 2014 يتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل ميناء طابا هايتس تحت اسم شركة طابا والبحر الأحمر لإدارة الموانئ.
وأشار الطرابيشى إلى أن هناك مفاوضات مع الجهات المعنية المصرية بأن يتم السماح للوفود السياحية القادمة لطابا عبر مطار شرم الشيخ بالمغادرة من خلال العقبة، إذ إن الاشتراطات الحالية تلزم المسافرين العودة من نفس نقطة الوصول، لافتا إلى أن أوراسكوم للفنادق تخطط أيضاً لاستقطاب شريحة من السياحة الوافدة لمنطقة الغردقة من خلال تفعيل الرحلات البحرية مع شرم الشيخ، ومنها إلى منتجع طابا هايتس عبر الطريق البرى، معلنا عن افتتاج فندق "ذا باى فيو" بشكل جزئى الشهر المقبل، من خلال تشغيل 100 غرفة من إجمالى 394 غرفة، ويستهدف الشرائح ذات الإنفاق العالى.
وكشف المدير العام للمجموعة عن وجود مفاوضات مع شركة كلوب ميد الفرنسية لإدارة الفنادق لإعادة تشغيل فندق كلوب ميد طابا، الذى يمثل %25 من استثمارات أوراسكوم فى المنتجع، مشيرا إلى منتجع طابا هايتس يضم 6 فنادق يعمل منها 3 فنادق فى الوقت الحالى هى: "الوكالة" و"سوفيتيل" و«ستراند»، وتوقف فندق «كلوب ميد» منذ عام 2014 تأثرا بالأحداث الإرهابية وعلى رأسها حادق تفجير الأتوبيس الذى كان ينقل وفود سياحية كورية.
وذكر الطرابيشى أن المفاوضات مع كلوب ميد تتضمن إنهاء عقد إدارتها للفندق فى حال عدم قدرتها على إعادة التشغيل، على أن يتم التفاوض مع شركة إدارة أخرى لتشغيل الفنادق، ولم يستبعد الطرابيشى أن يتم الاستعانة بشركة الإدارة المملكة لـ«أوراسكوم للفنادق» لإدارة الفندق.
ويشار إلى أن فندق كلوب ميد حصل على جائزة أحسن فندق فى الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2011 وأفضل فندق كلوب ميد فى العالم، وقال الطرابيشى أن الشركة تتحمل 4 ملايين جنيه سنويا مصاريف تشغيل.
وأضاف أن شركته من المقرر أن تفتتح «أكوا بارك» جديد بفندق الوكالة التابع لها يناير المقبل وتتولى شركة «إيماك» للمقاولات بأعمال التنفيذ بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 145 ألف دولار، موضحا أن الشركة واجهت صعوبات فى فتح الاعتمادات المالية لاستيراد احتياجات المشروع رغم توافر الموارد المالية.
وأعلن أن شركته رصدت ما يقرب من 20 مليون جنيه لإجراء حملات ترويجية لمنتجع طابا هايتس تتضمن تنظيم حفلات كبار نجوم الفن المصريين والعرب، بدأت بالفنانة شيرين عبد الوهاب فى يناير الماضى وانتهاء بالفنان وائل جسار الأسبوع الماضى والفنان ملحم زين، وأكد الطرابيشى أن حضور الفنانة شيرين، منح شركته مصداقية عالية فى الحفلات التالية مما ساهم فى رفع نسب إشغال الفنادق لتصل إلى %100 أثناء الحفلات مقارنة بما بين 10 و%15 فى الموسم الشتوى و30 و%40 فى الموسم الصيفى.
وأوضح الطرابيشى أن الحفلات التى تم تنظيمها استفاد منها عدد واسع من الفنادق العاملة فى طابا، وهناك خطة متكاملة لتنظيم سلسلة من الحفلات، مؤكدا أن غالبية الوفود السياحية تأتى من الأردن، وإضافة إلى %2 من الدول الأوروبية إلى جانب المصريين، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع شركة أوروبية لإرسال وفود سياحية لطابا عبر العقبة.
ورغم المردود الإيجابى للحفلات التى تقوم بها طابا هايتس فإن هيئة التنشيط السياحى لم تضع منطقة طابا على خريطة الترويج التى تقوم بها للمناطق السياحية، وطالب الطرابيشى بضرورة إعادة النظر والترويج لها.
وقال إن مستثمرى منطقة طابا ونوبيع قاموا برفع مذكرة لكل من وزارة السياحة والاستثمار والدخلية ورئاسة مجلس الوزراء تتضمن المشاكل التى تواجههم، ومن بينها عدم الترويج للمنطقة إلى جانب مشاكل غلق الطرق وتراكم المستحقات المالية، مشيرا إلى أن فاتورة كهرباء منتجع طابا هايتس الشهرية تصل إلى 1.2 مليون جنيه أى 14.4 مليون جنيه سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى تصل إلى 24 مليون جنيه بعد تحريك أسعار الكهرباء.
ويذكر أن أوراسكوم اتفقت مع وزارة الكهرباء على جدولة مستحقات بقيمة 14.5 مليون جنيه عبر 28 قسطا، وأكد الطرابيشى أنه جار سدادها وفقاً للجدول المتفق عليه.
وأضاف مدير عام منتجع طابا هايتس، أن شركته تتحمل أيضا ما يقرب من 54 مليون جنيه رواتب العاملين، فى حين أن العائد السنوى من تشغيل الفنادق لا يتجاوز الـ50 مليون جنيه، موضحاً أن الخسائر بلغت ما يقرب من 750 مليون جنيه منذ الثورة، وأعلن أن الشركة تكبدت ما يقرب من 330 مليون جنيه نتيجة التلف الذى حدث للفنادق من السيول، مشيرا إلى أن شركة مصر للتأمين، سددت 150 مليون جنيه من تلك الخسائر حتى الآن.
وأوضح الطرابيشى أنه رغم الخسائر التى تتحملها الشركة فإنها متلزمة بسداد كافة المستحقات السيادية وعلى رأسها الضرائب والتأمينات، كاشفا عن تلقى وعد من الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، بزيارة طابا خلال الأسبوعين المقبلين؛ لبحث مطالب ومشاكل المنطقة، كما أن هناك لقاء مع هشام الدميرى، رئيس هيئة التنشيط السياحي؛ لبحث مشاكل عدم الترويج لمنطقتى طابا ونوبيع.
وأعلن عن تضرر منتجعات طابا من قرار رئيس الوزراء بمنع دخول عربيات الدفع الرباعى فور باى فور، موضحاً أن شريحة واسعة من المصريين كانت تستخدمها للانتقال لطابا وتسبب منعها فى فقدان جزء من العملاء من الدخول.
وشدد مدير منتجع طابا هايتس على ضرورة عودة الطيران وإعادة تشغيل مطار طابا، الذى يمثل أنسب وسيلة مواصلات فى مصر، منتقدا إحجام شركة مصر للطيران عن تيسير رحلات للمنطقة، مشددا على ضرورة تشغيل رحلة أسبوعية للمنطقة.
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