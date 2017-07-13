طابا هايتس تبحث عن شريان حياة من الأردن

السماح برحلات إلى عمان بالجنيه المصرى

أوراسكوم للفنادق تفاوض «كلوب ميد» الفرنسية لإعادة تشغيل فندقها.. أو التخارج

«أكوا بارك» فى «الوكالة» يناير المقبل.. و«إيماك» تتولى التنفيذ

افتتاح جزئى لـ «ذاباى فيو» الشهر المقبل.. وحملات ترويجية فى برلين

لقاء خلال أسبوعين مع نائب وزير السياحة لبحث المشاكل

750 مليون جنيه إجمالى خسائر التوقف.. و350 مليونا من السيول

