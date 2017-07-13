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اتصالات وتكنولوجيا
أورنج تلغى مزادًا لبيع أجهزة منتهية الصلاحية
الخميس 13 يوليه 2017 08:24 ص
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الاتصالات ألزمت المشغلين بالتعاقد مع شركات معتمدة
محمود جمال:
ألزمت الحكومة، ممثلة فى وزارتى الاتصالات والبيئة، الإثنين الماضى، شركة أورنج مصر للاتصالات بإلغاء مزاد لبيع أطنان من أجهزة الحاسبات والهواتف المحمولة وتخزين البيانات واللوحات الإلكترونية منتهية الصلاحية إلى تجار الخردة.
وقالت مصادر مطلعة على المناقصة، إنه كان من المفترض عقد جلسة فتح المظاريف المالية والفنية أمس الأول الثلاثاء، إلا أن وزيرا الاتصالات والبيئة طالبا مسئولى الشركة بتعديل بنود كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة فوراً، وإعادة طرحها مجدداً على الشركات المحلية المرخص لها طبقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقرارات الوزارية المكلمة له.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن المخلفات الإلكترونية تعتبر مواد خطرة، ويقوم تجار الخردة بالتخلص منها بطريقة غير آمنة تمثل خطورة على صحة الإنسان عبر صهرها فى أفران كبيرة للحصول على المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص.
وتلزم المادة 33 من قانون البيئة، القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بما يضمن عدم حدوث أضرار بيئية، كما يلزم القانون صاحب المنشأة التى نتج عن نشاطها مواد خطرة بالاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وآليات التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلمها.
وأكدت المصادر أن وزارة الاتصالات أخطرت رسمياً ممثلى «المصرية للاتصالات» و«فودافون» و«أورنج» و«اتصالات»، بضرورة التعاقد مع جهات معتمدة حاصلة على ترخيص من وزارتى البيئة والاتصالات للتخلص الآمن من مخلفاتها.
ووفقاً للمصادر، تقدر حجم صناعة إعادة تدوير المخلفات E-WASTE عالمياً بنحو 2.2 مليار دولار، تسيطر عليها 5 شركات 2 منها بالسويد، وينتج كل طن من هذه المخلفات نحو كيلوجرام من الذهب النقى.
وأضاف مصدر مسئول بأورنج أنها تلقت إخطاراً من المرفق العالمى للبيئة بجانب وزارة البيئة يوم 9 يوليو، عن عقد مزاد علنى يوم الإثنين الماضى لبيع أجهزة إلكترونية وأدوات منتهية الصلاحية متعلقة بنشاط الشركة، وطلب من الشركة التخلص من النفايات الإلكترونية عبر شركات معتمدة من وزارة البيئة، وهو بند لم يكن مفعلا من قبل.
وأوضح لـ«المال» أن الخطاب تضمن أيضا قائمة بأسماء الشركات التى اعتمدت حديثاً من قبل وزارة البيئة، مؤكدا أن أورنج ملتزمة بالقوانين واللوائح المنظمة بهذا الشأن، لذلك قررت إلغاء المزاد وسيتم التخلص من المخلفات الإلكترونية عبر شركات معتمدة.
وتشير المصادر إلى أن تجار الخردة يستحوذون على %80 من سوق المخلفات الإلكترونية الناتجة عن المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعمل 8 شركات مصرية فى هذا النشاط، منها 3 كيانات حاصلة على ترخيص EIA من وزارة البيئة وهى ITG وERC وSPER، و5 شركات أخرى تعتمد على التجميع غير الآمن والتصدير للخارج.
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