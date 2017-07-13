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كارتل كابيتال للاستثمار تستحوذ على 50% من UFT الإنجليزية
الخميس 13 يوليه 2017 08:21 ص
أيمن أبوهند
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أيمن أبوهند
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فى صفقة بلغت 5 ملايين دولار
أحمد على:
استحوذت شركة «كارتل كابيتال» الأمريكية للاستثمار المباشر، عبر شركة إدارة الأصول التابعة لها، على %50 من شركة «UFT» الإنجليزية ومقرها لندن المتخصصة فى تمويل الديون بقيمة قدرت بحوالى 5 ملايين دولار.
وقال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال - مصر»، إن الشركة الأم بعد هذه الصفقة أصبحت مساهمة مع شركة «ستاندر شير» الأمريكية، ضمن هيكل ملكية «UFT» البالغ رأسمالها 10 ملايين دولار.
وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن «كارتل كابيتال» الأم تخطط لتأسيس شركة تأمين فى إحدى الدول الأوروبية بالشراكة مع مستثمرين من أمريكا اللاتينية وكندا، موضحًا أن الأمر ما زال فى إطار المفاوضات، ولم تتضح تفاصيل رأسمال الشركة المحتمل تأسيسها.
وأوضح مدير الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال – مصر»، أن الشركة الأم قررت تحويل «مصر» لمركز إقليمى لأنشطتها، إذ تقوم على إنشاء عدة فروع لإدارة العمليات وإنشاء الأنظمة الفنية للشركات التابعة، أبرزها «UFT» التى استحوذت عليها مؤخرًا.
وتابع: «مصر ستكون قاعدة لإدارة العمليات، وخدمة العملاء بالإضافة إلى أعمال التسويق الخاصة بخدمات الشركات التابعة»، مشيرًا إلى تكوين فريق متخصص يضم نحو 60 موظفًا حاليًا بمصر.
وقال أبوهند إن تكلفة إدارة الأعمال وإنشاء الأنظمة لشركات «كارتل» العالمية، والتى ستخرح من مصر بنحو 2 مليون دولار، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الكيان الأم لا يعتزم تأسيس شركات بمصر نظرًا لعدم وضوح الرؤية الاستثمارية فيما يتعلق ببرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وعدم وجود خريطة محددة لأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، فى ظل إجراءات خفض الدعم.
وتعتبر «كارتل كابيتال مصر» ذراعًا لشركة كارتل كابيتال الأمريكية، التى تأسست عام 2004 كشركة متخصصة فى الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، تمد الشركات الناشئة «Start up’s» بالتمويلات اللازمة، وتدير صناديق استثمار متعددة بأمريكا، ومنطقة الشرق الأوسط
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