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بورصة وشركات
تأجيل طرح شركات سيمنس بالبورصة
الخميس 13 يوليه 2017 08:15 ص
شركة سيمنس- مصر
أخر الأخبار
شركة سيمنس- مصر
الشنيطى: افتتاح 3 أفرع بسلسة مكتبات «أ».. وآخرين خلال الربع الثالث
التعاقد مع الفائز بمناقصة صيانة مشروعات الشركة الألمانية مطلع ين
اير
عمر سالم:
تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر العروض المقدمة من 4 شركات عالمية، ومحلية، لمناقصة تشغيل، وصيانة مشروعات شركة سيمنس الألمانية فى مصر.
وأوضح جابر دسوقى رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، أن البت فى العروض قريبًا، على أن تكون ترسية الفائز والتعاقد معه مطلع يناير المقبل.
كانت تحالفات «أوراسكوم-أديرا»، و«السويدى – EDF»، وشركات «شتياج» الألمانية، و«سيمنس» الالمانية، تقدمت بداية الشهر الجارى بعروض للمنافسة على المناقصة.
وفيما يتعلق بتأسيس 3 شركات لإدارة وتشغيل مشروعات سيمنس الألمانية، قال: «الشركات لن تخرج إلى النور قبل نهاية العام الجارى»، كاشفا عن تأجيل مخطط طرحها بالبورصة إلى العام المالى المقبل 2019/2018، بدلا من العام الجارى، وأتضح أنه طلب تشغيل شركات عالمية للمحطات سيكون بشكل مؤقت لحين تأسيس الشركات الجديدة.
يذكر أن وزير الكهرباء، محمد شاكر، قال فى وقت سابق لـ«المال»، إن الانتهاء من تأسيس 3 شركات لإدارة وتشغيل مشروعات سيمنس الألمانية سيكون فى يوليو 2017.
وتخطط وزارة الكهرباء لإنشاء وطرح 4 شركات بالبورصة، منها 3 لإدارة 3 محطات تقوم «سيمنس» بإنشائها فى «بنى سويف»، و«البرلس»، و«العاصمة الإدارية الجديدة»، بقدرة إجمالية 14.4 ألف ميجا وات، باستثمارات 6 مليارات يورو، بخلاف شركة «مشروعات الخطة العاجلة» التى تتولى إدارة مجموعة محطات نفذتها الوزارة خلال العام الماضى باستثمارات 2.7 مليار دولار، وقدرة 3.6 ألف ميجا وات.
وأضاف دسوقى أن إجراءات إنشاء الشركات الثلاث تستغرق وقتاً، لا سيما أنها التجربة الأولى لطرح شركات تتبع وزارة الكهرباء وبالتعاون مع الاستشارى الخاص بالإنشاء، وقال إن الهيكل الإدارى للشركات تحدد، على أن يتم التأسيس بالتوازى مع الانتهاء من المشروعات التى ستديرها، ومن المرتقب الانتهاء منها مطلع 2018.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء تؤسس الشركات بالتعاون مع شركة "NI capital"، التابعة لبنك الاستثمار القومى، التى تتولى دور الاستشارى الخاص بالطروحات الحكومية.
وأضاف أن الوزارة أجلت أيضا تأسيس شركة «الخطة العاجلة»، إلى الربع الأخير من العام الحالى، نظراً لأن مشروعات الخطة العاجلة موزعة على مستوى الجمهورية، وتحتاج وقتاً لاختيار الهيكل الإدارى الخاص بها.
وكان مصدر بالوزارة أشار فى تصريحات سابقة إلى أن «القابضة للكهرباء» قدمت قائمة بأسماء مقترحة لوضع الهيكل التنظيمى لشركات «سيمنس» الثلاث، لكن وزير الكهرباء رفض الموافقة أو الاختيار إلا بعد الانتهاء من تأسيس الشركات.
وتابع المصدر: «الوزارة تعمل بالتعاون مع شركة Ni capital، على تسريع وتيرة التأسيس، كما يتعاون رؤساء مجالس إدارات الشركات الأربع، المختارين مع مكاتب استشارية لطرح أسهمها للاكتتاب العام، لكن هذه الخطوة تفعل بعد تأسيس الشركات، وبيع الكهرباء المنتجة من المشروعات».
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار مطلع نوفمبر من العام الماضى على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التى تطرح نسبة 20 أو %25 منها بالبورصة خلال 3 أعوام مقبلة، لتشمل القائمة شركات مشروعات الريف المصرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء
سيمنز
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