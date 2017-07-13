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اقتصاد وأسواق
حصيلة طرح 24% من إنبى تدور بين 213 و267 مليون دولار
الخميس 13 يوليه 2017 08:08 ص
شركة إنبي
أخر الأخبار
شركة إنبي
مصدر: التقييم المبدئى لإجمالى الأسهم 16 إلى 20 مليار جنيه
المال ـ خاص:
قال مصدر وثيق الصلة بطرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية «إنبى»، إن التقييم المبدئى لإجمالى أسهمها سيتراوح بين 16 و20 مليار جنيه، يعتمد بالأساس على ظروف السوق والتى قد تختلف وقت الطرح، قبل نهاية العام الجارى.
وأشار المصدر إلى أن القيمة الإجمالية لطرح %24 من رأسمال «إنبى» إذا تم احتسابها بالدولار، ستكون مابين 213 - 267 مليون دولار وفق سعر 18 جنيهاً للدولار.
يُشار إلى أن وزارة الاستثمار تستهدف جمع ما بين 5 و10 مليارات دولار من برنامج طرح الشركات العامة فى البورصة.
وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت، منذ أسبوع، فوز تحالف شركات «سى آى كابيتال» المصرية مع «جيفريز إنترناشيونال» الأمريكية مع «بنك الإمارات دبى الوطنى» لإدارة طرح %24 من أسهم «إنبى»، وهو باكورة برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.
كما أكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مطلع الشهر الحالى، أنه سيتم طرح أسهم «إنبى» خلال شهرين.
ويبلغ رأسمال «إنبى» المصرّح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، وتمتلك الهيئة العامة للبترول %97 من الأسهم، وشركة بتروجت %2، و%1 لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، ومن آخِر بيانات متاحة فقط حققت الشركة إيرادات بقيمة 4.985 مليار جنيه خلال 2016 بصافى ربح قدره 1.092 مليار جنيه.
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