البنتاجون: زلزال كوريا الشمالية ليس نتيجة تجربة نووية

زلزال

وكالات



قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إن تقارير أولية تشير إلى أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع في بحر اليابان قبالة سواحل كوريا الشمالية لم يكن نتيجة تجربة نووية على ما يبدو.



وقال الميجر جيمي ديفيس، المتحدث باسم البنتاجون، إن المؤشرات المبدئية تظهر أن الزلزال لم ينتج عن تجربة نووية لكوريا الشمالية بسبب موقع وعمق الزلزال.



ونقلت "رويترز"، عن ديفيس قوله: إن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل دراسة النشاط الزلزالي.



كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أكدت أن زلزالا نادرا بقوة 5.8 درجات وقع ببحر اليابان قبالة كوريا الشمالية الخميس (بالتوقيت المحلي).



ونقلت وكالة رويترز عن جولي دوتون خبيرة الزلازل في الهيئة قولها: "إن زلزالا بهذا الحجم غير معتاد بالمنطقة لكنه ليس الأول من نوعه، مشيرة إلى أن آخر زلزال كبير بهذه المنطقة من بحر اليابان وقع عام 1994".