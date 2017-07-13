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سيـــاســة
ونيس بوخمادة: أمن ليبيا مرتبط بمصر
الخميس 13 يوليه 2017 01:41 ص
ليبيا
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ليبيا
أونا
وجه العميد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة الليبية، للقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية والشعب المصرى العظيم، وكذلك تحية للقبائل الليبية الموجودة بالأراضي المصرية، لافتاً إلى أن أمن ليبيا من أمن مصر، وانتصار بنغازي على التنظيمات الإرهابية تم بدعم من الشعب الليبي، مؤكدا أن قطر من الدول الداعمة للإرهاب وعملت على خراب الدولة، والقطريين لا يعرفون الليبيين جيداً.
وأضاف “بوخمادة” خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس للإعلامية أماني الخياط، عبر برنامج بين السطور، المذاع على فضائية ON Live، أن تركيا احتضنت فلول الارهابيين والتكفيريين، ولا مكان لأتباع أبو بكر البغدادى زعيم الداعشيين داخل ليبيا، موضحاً أن الليبيين الشرفاء هم من يحافظون على حماية الوطن.
ليبيا
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