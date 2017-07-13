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سيـــاســة
التعليم العالى: المرحلة الأولى للتنسيق الإثنين المقبل
الخميس 13 يوليه 2017 12:27 ص
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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات لخريجى الثانوية العامة هذا العام، ستبدأ صباح الإثنين المقبل - الموافق 17 يوليو 2017.
وتصدر الوزارة، بيانا صحفيا، الأحد المقبل، يوضح الحد الأدنى لبداية المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية وكافة ما يتصل بعملية التنسيق من معلومات.
التعليم العالي
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