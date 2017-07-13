التعليم العالى: المرحلة الأولى للتنسيق الإثنين المقبل

الثانوية العامة 55699

أونا



أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات لخريجى الثانوية العامة هذا العام، ستبدأ صباح الإثنين المقبل - الموافق 17 يوليو 2017.



وتصدر الوزارة، بيانا صحفيا، الأحد المقبل، يوضح الحد الأدنى لبداية المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية وكافة ما يتصل بعملية التنسيق من معلومات.