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سيـــاســة
مصدر أمنى: مصرع شخص بعد اقتحامه لكمين بدهب
الخميس 13 يوليه 2017 12:09 ص
كمين مرورى بمحافظة كفرالشيخ
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كمين مرورى بمحافظة كفرالشيخ
أ.ش.أ
قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن أحد الأشخاص لقي مصرعه بعد قيامه وأخر باقتحام كمين أمني بمدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، وعدم الامتثال لإجراءات التفتيش.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أثناء قيام قوة أمنية من مديرية أمن جنوب سيناء بملاحظة الحالة الأمنية بكمين مدينة دهب فوجئت بإحدى السيارات الملاكي ترفض الامتثال لإجراءات التفتيش، واقتحم قائدها الكمين في محاولة للفرار، مما اضطر أفراد القوة إلى مطاردته وإطلاق الأعيرة النارية لاستيقافه، ما أدى إلى مصرع المدعو سليمان ع.س “قائد السيارة”، بينما لاذ المتهم الآخر بالفرار فيما عثر داخل السيارة على 300 جرام من مسحوق الهيروين المخدر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.
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