شكري لوزير الخارجية الأمريكي: مصر تتمسك بمطالب دول المقاطعة من قطر

سامح شكري

سمر السيد:



شارك سامح شكري، وزير الخارجية ، اليوم، فى الاجتماع الذى ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى جدة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة وبمشاركة وزير الدولة للشئون الخارجية الكويتي.



وأعاد وزير الخارجية طرح شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم للإرهاب، مؤكدا تمسك مصر بالمطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع لقطر. كما أكد شكري خلال الاجتماع أن التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل قطر الإيجابي مع هذه المطالَب وتوقفها عن دعم الاٍرهاب والجماعات الإرهابية.



وأوضح شكري أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع الى جانب الدول العربية الأخرى تأتى فى إطار العلاقات الخاصة التي تربط كل هذه الدول بالولايات المتحدة، وكذا فى إطار ما تم تناوله خلال قمة الرياض واتصالا بالجهد الأمريكي للقضاء على الاٍرهاب.