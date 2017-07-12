صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 618 جنيهًا

ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الأربعاء، ارتفاعًا بنحو 3 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 618 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 615 جنيهًا ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.





ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 530 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 707 ﻣﻘﺎﺑﻞ 704 جنيهات للجرام، ﺃﻣﺲ.



