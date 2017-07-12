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اقتصاد وأسواق
صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 618 جنيهًا
الأربعاء 12 يوليه 2017 09:38 م
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عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الأربعاء، ارتفاعًا بنحو 3 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 618 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 615 جنيهًا ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 530 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 707 ﻣﻘﺎﺑﻞ 704 جنيهات للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 4945 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، مقابل 4935 جنيهًا، أمس، وارتفعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1221 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1217 دولارًا أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ واستقرار أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
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